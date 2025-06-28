Sokakta çatıştılar: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da arkadaş grubu arasında başlayan tartışma kanlı bitti.

Olay, önceki akşam merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi.

Arkadaş grubu arasında başladığı iddia edilen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Silahların çekildiği olayda Hasan Karaaslan boynundan ve başından, 4 kişi de bacaklarından vurularak yaralandı.



Kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Özel harekat polislerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı olay yerindeki yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Durumu ağır olan ve yoğun bakım ünitesine alınan Hasan Karaaslan, bu gece doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

