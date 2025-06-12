Sokakta kriz geçiren iki kişi öldü
Ankara'da uyuşturucu ya da aşırı alkol etkisindeki 3 kişi sokakta kriz geçirdi. 2'si hayatını kaybetti.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde iddiaya göre, uyuşturucu madde ya da aşırı alkol etkisinde olduğu öne sürülen ve sokakta titreyerek ve kontrolsüz hareketler sergileyen 3 kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kriz geçiren 3 kişiyi çevre hastanelere kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan 3 kişiden 2’si, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Diğer kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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