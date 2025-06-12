Sokakta kriz geçiren iki kişi öldü

Ankara'da uyuşturucu ya da aşırı alkol etkisindeki 3 kişi sokakta kriz geçirdi. 2'si hayatını kaybetti.

Sokakta kriz geçiren iki kişi öldü

'nın Keçiören ilçesinde iddiaya göre, madde ya da aşırı alkol etkisinde olduğu öne sürülen ve sokakta titreyerek ve kontrolsüz hareketler sergileyen 3 kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kriz geçiren 3 kişiyi çevre hastanelere kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan 3 kişiden 2’si, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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