Sokakta kriz geçiren iki kişi öldü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde iddiaya göre, uyuşturucu madde ya da aşırı alkol etkisinde olduğu öne sürülen ve sokakta titreyerek ve kontrolsüz hareketler sergileyen 3 kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kriz geçiren 3 kişiyi çevre hastanelere kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan 3 kişiden 2’si, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.