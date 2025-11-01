Sokakta motosikletle yarış hastanede bitti: 6 yaralı
İnegöl'de caddede yarışan 3 motosikletin çarpıştığı kazada, 1'i ağır olmak üzere yaralanan çoğu 18 yaş altındaki 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 19 yaşındaki Muhammed Habip T. yönetimindeki motosiklet, kendi aralarında yarış yaptıkları sırada, Berat G. (17) ile Emirhan E. (19) yönetimindeki motosikletlere çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Refik Fırat B. (19), Fatih K. (15) ve Yusuf K. (15) yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Refik Fırat B. ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
- Motosiklet
- Trafik Kazası
- Bursa İnegöl