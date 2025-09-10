Sokakta ortasında kadına şiddet
Eskişehir'de sokak ortasında eşini dövüp, boğazını sıktığı anların görüntüleri sosyal medyada yer alan Ali H., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi’nde oturan Ali H., tartıştığı eşini sokak ortasında dövdü.
O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntülerin yayılmasının ardından soruşturma başlattı.
GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli Ali H., savcılık talimatıyla gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.