Sokakta ortasında kadına şiddet

Eskişehir'de sokak ortasında eşini dövüp, boğazını sıktığı anların görüntüleri sosyal medyada yer alan Ali H., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

'in Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi’nde oturan Ali H., tartıştığı eşini sokak ortasında dövdü.

O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntülerin yayılmasının ardından soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Ali H., savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

