Sokakta tabancayla öldürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde emekli belediye personeli Mikail Kılınç (53), sokakta tartıştığı kişi ya da kişilerce tabancayla vurularak öldürüldü.

Sokakta tabancayla öldürüldü

Olay, akşam saatlerinde Yarbay Şemsettin Mahallesi'ndeki eski Ankara yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler emekli işçi Mikail Kılınç ile sokak ortasında tartıştı.

Bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sırasında saldırgan ya da saldırganlar, Mikail Kılınç'a tabancayla ateş etti. Şüpheli ya da şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kılınç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kılınç'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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