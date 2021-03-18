Sokakta, tartıştığı trans bireyi döven saldırgan tutuklandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde tartıştığı trans bireyi sokak ortasında döven R.K. tutuklandı.

DHA 18.03.2021 - 15:03

Sokakta, tartıştığı trans bireyi döven saldırgan tutuklandı

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Kumluca'da 15 Mart günü R.K. isimli şahıs, trans birey olduğu iddia edilen M.A.'yı sokak ortasında dövdü. 

İddiaya göre, R.K. ve M.A. arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.'yı döverek olay yerinden kaçarak uzaklaşan R.K., çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. 

Polis, M.A.'nın olayla ilgili ifadesine başvurdu. R.K. ise işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 

Dün savcılıkta ifade veren R.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak, Kumluca Cezaevi'ne gönderildi. 

Yaşanan an bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüde, saldırganın M.A.'yı darp ettiği ve çevredekilerin tepkisi üzerine kaçarak orayı terk ettiği anlar yer aldı.

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