Sokakta uyuyan yaşlı adamı uyandırıp yüzüne tekme attılar. İki şüpheli gözaltında

Buca ilçesinde, sokakta yatan yaşlı ve savunmasız adamın yanına yaklaşan iki gençten biri cep telefonu kamerasını açarak kayda girdi. Yaşlı adamı uykusundan uyandıran ve bir süre alay eden şüpheliler, daha sonraşiddete başvurdu.



Görüntüyü çeken şüphelinin yönlendirmesiyle hareket eden diğer şahıs, ne olduğunu anlamaya çalışan yaşlı adamın yüzüne ayağıyla sert bir tekme attı. Aldığı ağır darbe ile sarsılan yaşlı adam saldırganlara tepki gösterirken, iki şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı.