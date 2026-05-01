Sokakta uyuyan yaşlı adamı uyandırıp yüzüne tekme attılar. İki şüpheli gözaltında
01.05.2026 17:52
Son Güncelleme: 01.05.2026 18:44
İzmir'de savunmasız yaşlı adama acımasız saldırıyı sosyal medyada paylaştılar
İzmir'in Buca ilçesinde sokakta uyuyan yaşlı bir adamı uyandırarak dalga geçip yüzüne tekme attıkları anları sosyal medyada paylaştılar. Tepki çeken görüntülerin ardından iki şüpheli gözaltına alındı.
Buca ilçesinde, sokakta yatan yaşlı ve savunmasız adamın yanına yaklaşan iki gençten biri cep telefonu kamerasını açarak kayda girdi. Yaşlı adamı uykusundan uyandıran ve bir süre alay eden şüpheliler, daha sonraşiddete başvurdu.
Görüntüyü çeken şüphelinin yönlendirmesiyle hareket eden diğer şahıs, ne olduğunu anlamaya çalışan yaşlı adamın yüzüne ayağıyla sert bir tekme attı. Aldığı ağır darbe ile sarsılan yaşlı adam saldırganlara tepki gösterirken, iki şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı.
Şüpheliler, yaşlı adama uyguladıkları şiddet anlarına ait görüntüleri daha sonra sosyal medya hesaplarından yayınladı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yaşlı adamı uykusundan uyandırıp yüzüne tekme atan şüphelilerin F.E. ve Ç.Y. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan F.E. ile Ç.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.