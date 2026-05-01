Sokakta uyuyan yaşlı adamı uyandırıp yüzüne tekme attılar. İki şüpheli tutuklandı
01.05.2026 17:52
Son Güncelleme: 02.05.2026 19:20
İzmir'de savunmasız yaşlı adama acımasız saldırıyı sosyal medyada paylaştılar
İzmir’in Buca ilçesinde sokakta uyuyan yaşlı adamın yüzüne tekme atan ve o anları cep telefonuyla kaydeden iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Buca ilçesinde, sokakta yatan yaşlı ve savunmasız adamın yanına yaklaşan iki gençten biri cep telefonu kamerasını açarak kayda girdi. Yaşlı adamı uykusundan uyandıran ve bir süre alay eden şüpheliler, daha sonra şiddete başvurdu.
Görüntüyü çeken şüphelinin yönlendirmesiyle hareket eden diğer şahıs, ne olduğunu anlamaya çalışan yaşlı adamın yüzüne ayağıyla sert bir tekme attı. Aldığı ağır darbe ile sarsılan yaşlı adam saldırganlara tepki gösterirken, iki şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı.
Şüpheliler, yaşlı adama uyguladıkları şiddet anlarına ait görüntüleri daha sonra sosyal medya hesaplarından yayınladı.
İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmayla kimlikleri kısa sürede tespit edilen zanlılar, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen ve yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenilen F.E. ile Ç.Y., hakim karşısına çıktı. İki şüpheli, mahkeme tarafından "kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.