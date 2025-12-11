Sokakta yürürken iki ateş arasında can verdi

Batman Çamlıtepe Mahallesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede çatışmaya döndü, iki grup karşılıklı silahlarını ateşledi. Bu sırada bölgeden geçen 70 yaşındaki Davut Ataş, iki ateş arasında kalıp ağır yaralandı.

Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Davut Ataş, sağlık ekiplerinin müdahalelerine karşın hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.