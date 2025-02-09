Sokakta yürürken kurşunların hedefi oldu

Seyrantepe Mahallesi’nde sokakta yürüyen Cengiz Alkurt’a F.M. tabancayla ateş açtı.



Kurşunların isabet ettiği Alkurt, yere yığıldı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Alkurt, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.



Saldırının ardından kaçan şüpheli F.M., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.