Sokakta yürürken silahlı saldırıda başından vuruldu

Samsun’un Canik ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla başından ve dizinden vurulan Burak Kasap, ağır yaralandı. Ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sokakta yürürken silahlı saldırıda başından vuruldu

Samsun'un Canik ilçesinde Burak Kasap, Melikşah Sokak üzerinde yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin tabancayla ateş etmesiyle başından ve dizinden yaralandı.

Silah seslerini duyup pencereden bakan çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Burak Kasap, özel bir hastaneye kaldırıldı. Burak Kasap'ın durumunun ağır olduğu bildirilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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