Sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı

Bursa'da sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan Milaz M. yaralandı.

Sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı

Olay, saat 05.30 sıralarında ilçesi Maltepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Milaz M., sokakta yürüdüğü sırada 3 kişi tarafından bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı.

Saldırganların tabancasından çıkan kurşunlar Milaz M.'nin sağ bacağı ile sol koluna isabet ederken, çevredekilerin ihbarı üzenine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Milaz M., ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevrede geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri şüphelileri kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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