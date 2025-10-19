Sokakta yürüyen gençlere pusu: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen silahlı saldırıda bir genç öldü, üç genç yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde İncirtepe Mahallesi 240. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Diyar E. (19), U.G. (21), T.Ö. (19) ve E.Ö.'nün (19) yanına otomobil ile yanaşan kimliği belirsiz kişiler ateş açtı.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Diyar E. ile U.G., T.Ö., E.Ö. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diyar E. kurtarılamadı, diğer üç yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.