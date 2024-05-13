Sokaktaki bütün araçların lastiklerini kesen şüpheli tutuklandı

İstanbul Beyoğlu’nda kaldırımda park halinde olan 13 aracın lastiği bıçaklayarak zarar veren şüpheli yakalandı. Şüpheli, çıkartıldığı mahkemece “mala zarar verme” suçundan tutuklandı.

Sokaktaki bütün araçların lastiklerini kesen şüpheli tutuklandı
Beyoğlu'nda 13 aracın lastiklerini bıçakla kesen kişi yakalandı

Beyoğlu'nda 13 aracın lastiklerini bıçakla kesen kişi yakalandı

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Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi’nde önceki gece yaşanan olayda bir şüpheli, kaldırımda park halinde olan 13 aracın lastiklerini bıçakla keserek zarar verip olay yerinden uzaklaşmış, sabah işine gitmek isteyen vatandaşlar araçlarının lastiklerini patlak görünce polis ekiplerine haber vermişti.

Olay ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri, zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı.
Güvenlik kamera görüntülerinden zanlının kimliğini tespit eden polis, suç kaydı bulunmayan şüpheli Emir A.’yı (19) Hüseyinağa Mahallesi’ndeki adresinde aynı gün yakalamıştı.

OLAYI HATIRLAMADIĞINI İDDİA ETTİ

Ekiplerce tespit edilen adresine düzenlenen operasyonla yakalanan Emir A., işlem yapılmak üzere emniyete götürülmüştü.

Emniyetteki sorgusunda olay gecesi alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığını söyleyen şüpheli, işlemlerinin ardından "mala zarar verme" suçundan adli makamlara sevk edilmişti.

Şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.

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