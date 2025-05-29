Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu gözaltına alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde hafta sonu düzenlenen bir düğünde iddiaya göre; Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu alkol aldıktan sonra belindeki tabancayı çıkarıp havaya ateş açtı.

O anlar, diğer davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Bunun üzerine Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI VE MUHTAR GÖZALTINDA

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pullukçu'yu dün akşam saatlerinde gözaltına aldı. Yapılan incelemede, Pullukçu’nun kullandığı tabancanın Çalıköy Mahalle Muhtarı Yaşar Gülbudak'a ait olduğu tespit edildi.

Gülbudak da gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.