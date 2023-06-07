Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel hayatını kaybetti (Levent Tuncel kimdir?)

Söke Belediyesi'nin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada;

"SÖKEMİZİN BAŞI SAĞOLSUN.



Bir süredir tedavi gören Belediye Başkanımız Levent Tuncel sabaha karşı saatlerde evinde hayatını kaybetmiştir. Başımız sağolsun...



(Cenaze töreni ile ilgili bilgiler daha sonra duyurulacaktır)" denildi.

LEVENT TUNCEL KİMDİR?

1960 yılında Aydın’da doğdu, ilkokulu Söke ve Söke'nin beldesi olan Atburgazı’nda okudu, orta öğretimini Aydın'da tamamladı. Lise yıllarında tanıştığı voleybol sporuna üniversitede de devam etti.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1984 yılında mezun oldu. Askerlik görevimden sonra serbest hekimlik hayatına ilk adımını 1986 yılında Söke'de iş yerini kurarak başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından aday olarak gösterdiği Mart 2019 yerel seçimlerinde Söke Belediye Başkanı seçildi.

1987 yılında eşi Şulan Tuncel ile evlendi, bir çocuk babası.