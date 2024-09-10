Söke pamuğuna AB'den coğrafi işaret: Tescil alan 27'nci ürün

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye adına Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 27'nci ürünün Söke pamuğu olduğunu bildirdi.

Söke pamuğuna AB'den coğrafi işaret: Tescil alan 27'nci ürün

Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Bereketli topraklar diyarı Aydın'dan sınırları aşan 4'üncü ürünümüz Söke pamuğu oldu." ifadesini kullanan Yumaklı, şunları kaydetti:

"AB'den coğrafi işaret tescili alan Söke pamuğuyla tescilli ürün sayımız 27'ye yükseldi. Coğrafi işaretli ürünlerimiz bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katmaya devam edecek. Hayırlı olsun."

TESCİLLİ ÜRÜN SAYISI 27 OLDU

Söke pamuğu ile 27'ye ulaşan 'nin coğrafi işaretli ürünleri şunlar:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu"

Çekirdekiz "Yamula"da hasat başladı! Coğrafi işaretli sebze, 50 farklı çeşitte kullanılıyor

Çekirdekiz "Yamula"da hasat başladı! Coğrafi işaretli sebze, 50 farklı çeşitte kullanılıyor

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Narin'den acı haber | Eski Emniyet Müdürü: Olay yeri ve Adli Tıp raporu beklenmeli

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da metro arızası: Yolcular vagonda kaldı

İstanbul'da metro arızası: Yolcular vagonda kaldı

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

Meriç Nehri'nde balıkçılar 41 kilogramlık granyöz balığı yakaladı

Meriç Nehri'nde balıkçılar 41 kilogramlık granyöz balığı yakaladı

12 yaşındaki Resul ekipleri alarma geçirdi, traktörle gezerken bulundu

12 yaşındaki Resul ekipleri alarma geçirdi, traktörle gezerken bulundu

İstanbul ve İzmir’de MLKP operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul ve İzmir’de MLKP operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul'da trafik yoğunluğu: Durma noktasına geldi

İstanbul'da trafik yoğunluğu: Durma noktasına geldi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...