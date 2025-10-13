Söke'de iş makinesi devrildi: Bir yaralı
Aydın'ın Söke ilçesinde inşaat alanında iş makinesi devrildi. Olayda bir kişi yaralandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Kaza, Kuşadası Çevreyolu üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi.
İş makinesinin devrilmesi sonucu kepçe operatörü 49 yaşındaki Ş.İ. yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı operatörü Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- İş Kazası
- Aydın Söke
- Aydın