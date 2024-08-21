Söke’de meyve sineği ile mücadele sürüyor

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin bilinçlenmesi ve tarım ürünlerinin zarar görmemesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Zararlıların yoğunluğunu belirlemeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiren meyve sineği tuzak sayımları bölgedeki çiftçilerin ürün kalitesini korumak ve verimliliği artırmak amacıyla düzenli olarak yapılıyor.

Yetkililer, zeytin ve turunçgillerde büyük zararlara yol açabilen meyve sineklerinin kontrol altına alınması için bölgede sıkı bir denetim yapıldığını ve meyve sineği popülasyonunun artış göstermesi durumunda gerekli önlemlerin alınarak zararın en aza indirilmesi için çalışmalar gerçekleştirildiğini kaydetti. Çiftçilere de tuzakların düzenli kontrol edilmesi ve gerekli önlemlerin zamanında alınması konusunda bilgilendirme yapılıyor.



Bölgedeki üreticiler ise bu tür çalışmaların ürün kalitesi ve ekonomik kayıpların önlenmesi açısından son derece önemli olduğunu dile getirerek Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.