Söke’de minibüs motosiklete çarptı: 3 yaralı

Söke-Bağarası yolu üzerinde H.T.'nin kullandığı Almanya plakalı minibüs, aynı yönde seyreden ve plakası bulunmayan motosiklete arkadan çarptı.



Çarpmanın şiddetiyle motosiklet savrulurken, üzerinde bulunan B.K., H.K. ve B.K. yola savrularak yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

