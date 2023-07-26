Söke’de orman yangını (15 hektar alan zarar gördü)

Aydın’ın Söke ilçesinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Söke’de orman yangını (15 hektar alan zarar gördü)

'ın Söke ilçesi Sazlı Mahallesi Şarlak mevkii yakınlarında çıktı.

Karayolu kenarından çıktığı öngörülen orman yangınını söndürme çalışmalarına Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı hava ve kara ekiplerinin yanından Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi ve birçok işletmenin arazözleri de destek verdi.

Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucunda kontrol altına alındı.

15 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Bölgeye yangını ve yapılan çalışmaları yerinde takip eden Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, “Sazlı Mahallemizde Devlet Karayolu sınırında başladığını değerlendirdiğimiz yangın saat 08.30 sıralarında başladı. Tarım ve Orman Bakanlığımız Orman Genel Müdürlüğü’ne ait helikopter ve uçaklarıyla havadan, karadan itfaiye ve orman işletmeye bağlı ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınmış durumda. Yaklaşık 150 dönüm, 15 hektarlık bir alanda yangının etkili olduğunu tahmin ediyoruz. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri de aldık.” dedi.

Söke’de orman yangını (15 hektar alan zarar gördü) - 1
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