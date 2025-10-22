Söke’de toprak kayması: Karayolu trafiğe kapandı

Aydın’ın Söke ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Aydın-Söke karayolu kısa süreli ulaşıma kapandı.

Söke’de öğlen saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağış sonrasında Aydın-Söke karayolunda meydana geldi.

Olayın ardından Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, iş makineleriyle kısa sürede bölgeye sevk edildi. Dağdan yola inen çamur ve kaya parçalarının temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

