Söke'de trafik kazası: 1 ölü

Aydın'ın Söke ilçesinde H.K. (43) yönetimindeki TIR ile Cemal Yücel (22) idaresindeki plakasız motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen Yücel ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Yücel'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yücel'in cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçtığı iddia edilen TIR sürücüsü de yakalanarak gözaltına alındı.