Söke'de trafik kazası: Bir ölü

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Söke'de trafik kazası: Bir ölü

Yenidoğan Mahallesi'nde M.A.Ç. idaresindeki 48 AIR 874 plakalı otomobil, refüjden yolun karşına geçmeye çalışan Serkan Ayan'a (44) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ayan, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Ayan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü M.A.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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