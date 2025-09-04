Söke'deki orman yangını kontrol altında
Aydın'ın Söke ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. 50 hektarlık alan yangında zarar gördü.
Sazlı Mahallesi Gaye Sanayi Sitesi karşısındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale gece de devam etti.
Arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle iş makineleriyle yol açıldı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 50 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yurt Haber
- Aydın Söke
- Orman Yangını