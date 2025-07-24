Söke'nin tarihi hamamı yıllara meydan okuyor

Söke Çarşı Hamamı, klasik hamam mimarisiyle dikkat çekerken; göbektaşı, kurnaları ve kubbelerin yanında odun ateşinden elde edilen doğal sıcak suyu ile hizmet vermeye devam ediyor. Günümüz şartlarına uygun modern sauna, masaj salonlarını da hizmet ağına eklemiş olsa da geleneksel ve kültürel tüm özelliklerini koruyor.



Geçmişten bugüne kesintisiz hizmet veren Tarihi Söke Çarşı Hamamı, sadece temizlik ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda bölge halkının sosyalleşme alanlarından biri olmaya da devam ediyor. Düğünler öncesi gelin ve damat hamamı olarak grup kabulü yapan hamam, Pazartesi günleri sadece kadınlara hizmet veriyor.



Söke'nin tarihine tanıklık eden bu yapı, şehrin kültürel hafızasında önemli bir yer tutuyor. Türk hamam kültürünü yaşatan önemli bir durak olmayı sürdürüyor.