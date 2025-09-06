Sol şeridi ihlal eden TIR ve kamyon sürücülerine para cezası
Adana'da jandarma ekipleri otoyolda şerit ihlali yapan TIR ve kamyonlara idari para cezası uyguladı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma ekipleri Adana Pozantı- Mersin Tarsus otoyolu Tekir mevkiinde 1-5 Eylül tarihleri arasında denetim gerçekleştirdi.
Ekiplerin sol şeridi kullanarak kural ihlali yapan TIR ve kamyon sürücülerine yönelik drone destekli denetimlerinde birçok sürücü durduruldu. Şerit ihlali yaptığı tespit edilen TIR ve kamyonların sürücülerine idari para cezası uygulandı.
Otoyol jandarmasının denetimlerine devam ettiği bildirildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Jandarma
- Karayolları Genel Müdürlüğü
- Para Cezası