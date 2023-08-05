"Sol yerine sağ ayaktan ameliyat ettiler" iddiası

TEKRAR AMELİYAT TALEBİNİ REDDETTİ



Daha önce hiçbir rahatsızlığı olmayan ayağından ameliyat edildiğini ifade eden Oktay, hastaneye ve doktorlara güvenmediği için hasta ayağından ameliyat edilme istediğini reddettiğini dile getirdi.



Oktay, şöyle devam etti:



"Ayakkabı sektöründe çalışıyordum. Sürekli ayaktaydım. Bu beni etkiledi. Spor yapıyordum spor yapamaz hale geldim. Arkadaşlarımla halı sahaya gidiyordum. Gidememeye başladım. Ayağıma kramplar giriyor. Şu anda da işimde geri kalıyorum. Tekstil sektöründeyim. Yürümede, koşmada zorluk yaşıyorum. Fizik tedaviye başladım. Maalesef olmadı. Burada kabul edilebilir bir durum yok. Bir hata var. Şu an mağduruz. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz."



Murat Oktar'ın avukatı Serdar Tokdemir ise, "Konuyla ilgili beni aradığında ben de çok şaşırdım. Konuyla ilgili doktorun yanlış ameliyatından kaynaklı suç duyurusunda bulunduk. Yine doktorun yanlış ameliyatından dolayı İdare Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunduk. 11 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Savcılık Sağlık Bakanlığı'ndan soruşturma izni istemişti. Birkaç gün önce soruşturma izni verildi. Süreci takip edeceğiz. Kuvvetle muhtemel bir iddianame düzenlenecektir" ifadesini kullandı.

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