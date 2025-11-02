Sollama kazaya neden oldu: Zeytinliğe uçtu
Bursa'nın İznik ilçesinde sollama yapmak isteyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedip zeytinliğe uçtu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bursa’nın İznik ilçesi Sakarya yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi.
Otomobil sürücüsü Hasan Ç., sollama yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek zeytinliğe uçtu. Takla atan otomobilin içerisinden yoldan geçenler trafından çıkarılan Hasan Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
