SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için İstanbul semalarında uçacak

SOLOTÜRK ilk olarak bugün saat 16.00'da Maltepe Sahil Parkı üzerinde prova uçuşu, sonrasında ise 28 Ekim Pazartesi günü aynı saatte İstanbul semalarında 2 uçakla selamlama uçuşu gerçekleştirecek.



Cumhuriyetin 101'nci yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde görev alan SOLOTÜRK ayrıca, 29 Ekim Salı günü de saat 16.00'da Maltepe Sahil Parkı üzerinde gösteri uçuşu yapacak.