Solotürk gösterisi ne zaman, nerede, saat kaçta? (Solotürk gösteri tarihi ve yeriyle ilgili bilgiler)

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapacağı bildirildi.



SOLOTÜRK ilk olarak Maltepe Sahil Parkı üzerinde prova uçuşu, sonrasında ise 28 Ekim Pazartesi günü İstanbul semalarında 2 uçakla selamlama uçuşu gerçekleştirmişti. Peki, Solotürk 29 Ekim gösterisi ne zaman, nerede, saat kaçta?

