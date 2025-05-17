SoloTürk ve Türk Yıldızları'ndan Samsun'da prova uçuşu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kente gelen, Hava Kuvvetleri’ne bağlı Türk Yıldızları ve SoloTürk ekibi, prova uçuşu yaptı.

19 Mayıs gösterileri öncesi Samsun semalarında yaklaşık 1 saatlik prova uçuşu gerçekleştiren SoloTürk ve Türk Yıldızları’nın gösterilerini kentin farklı bölgelerinde heyecanla takip edenler, cep telefonlarıyla da bu anı ölümsüzleştirdi.



Hava koşullarının durumuna göre; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda SoloTürk saat 16.00’da, Türk Yıldızları'nın da saat 16.30’da Samsun semalarında gösteri uçuşu yapacağı belirtildi.