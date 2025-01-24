SOLOTÜRK'ten Antalya'da eğitim uçuşu

SOLOTÜRK, deniz üstü eğitimleri kapsamında Antalya'da eğitim uçuşu gerçekleştirdi.



Konyaaltı ve Lara açıklarında yapılan uçuşları, Antalyalılar da takip etti.



Pilotun yaptığı akrobatik hareketleri cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, uçuşun sonunda SOLOTÜRK'ü alkışladı.



SOLOTÜRK'ün eğitim uçuşları, 30 Ocak'a kadar her gün yapılacak.