SOLOTÜRK'ten Antalya'da eğitim uçuşu

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Antalya'daki eğitim uçuşunu, vatandaşlar ve turistler ilgiyle takip etti.

SOLOTÜRK'ten Antalya'da eğitim uçuşu

SOLOTÜRK, deniz üstü eğitimleri kapsamında 'da eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Konyaaltı ve Lara açıklarında yapılan uçuşları, Antalyalılar da takip etti.

Pilotun yaptığı akrobatik hareketleri cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, uçuşun sonunda SOLOTÜRK'ü alkışladı.

SOLOTÜRK'ün eğitim uçuşları, 30 Ocak'a kadar her gün yapılacak.

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