SOLOTÜRK’ten Antalya’da nefes kesen eğitim uçuşu

SOLOTÜRK, deniz üstü eğitimlerini sürdürüyor. Akrobasi timi bu kapsamda Antalya’da Konyaaltı ve Lara sahilleri açıklarında uçuş yaptı.

SOLOTÜRK’ten Antalya’da nefes kesen eğitim uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK, 'daki eğitim uçuşunu sürdürüyor.

SOLOTÜRK, deniz üstü eğitimleri kapsamında Konyaaltı ve Lara sahilleri açıklarında uçuş yaptı.

Sahile gelen vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistler uçuşu ilgiyle izledi.

SOLOTÜRK’ten Antalya’da nefes kesen eğitim uçuşu - 1

İzleyenler, pilotun yaptığı çeşitli akrobatik hareketleri cep telefonu kameralarıyla kaydetmeye çalıştı.

Sahil güvenlik botu ise açıklarda önlem aldı.

SOLOTÜRK'ün eğitim uçuşları, 30 Ocak'a kadar devam edecek.

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