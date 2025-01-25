SOLOTÜRK’ten Antalya’da nefes kesen eğitim uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Antalya'daki eğitim uçuşunu sürdürüyor.



SOLOTÜRK, deniz üstü eğitimleri kapsamında Konyaaltı ve Lara sahilleri açıklarında uçuş yaptı.



Sahile gelen vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistler uçuşu ilgiyle izledi.