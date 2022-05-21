SOLOTÜRK'ten dünyada ilk

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri timi SOLOTÜRK, yeni manevrası ile dünyada bir ilki gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK, "Kobra Manevrası" olarak bilinen "alçak irtifada en düşük hızda uçağın burun yukarı şahlandırılarak düz uçuşun muhafaza edilmesi" hareketini dünyada ilk kez F-16 savaş uçağıyla gerçekleştiren gösteri ekibi oldu.

Ekip bu hareketi 2022'de gösteri paketine ekledi. SOLOTÜRK pilotlarından Binbaşı Emre Mert, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında açıklamalarda bulundu.

Uçakların arka kısmındaki "nozzle" sisteminin diğer uçaklarda hareketli, F-16'da ise sabit olduğunu belirten Mert, bu sisteme sahip uçakların "Kobra Hareketi" olarak bilinen manevrayı yapabildiğini anlattı.



EN DÜŞÜK HIZDA UÇAN EKİP



Emre Mert, "Kobra Hareketi, uçağın belli bir sürate geldikten sonra süratini minimum düzeye düşürüp burun yukarı uçağın belli bir süre tutunmasını sağlamaktır. Dünyada bu hareketi, F-16 ile en düşük irtifada, en düşük hızda yapan ilk gösteri ekibiyiz" dedi.

Mert, "F-16'yı en düşük irtifada, en düşük hızda uçuran gösteri ekibiyiz. Düşük irtifada düşük sürat en tehlikeli bölgedir. Biz bu hareketi düşük irtifada düşük süratte yapıyoruz. Bu hareketin çalışmalarını, eğitimlerini uzun süre yaptık. Emniyetli tarafta kalacak şekilde bu hareketi gerçekleştirdik" diye konuştu.

SOLOTÜRK Pilotu Binbaşı Murat Bakıcı ise 2022 için hazırladıkları gösteri paketinde yeni manevra ve hareketlerin yer aldığını, yavaş uçuşa geçiş sırasında yapılan "Kobra Hareketi"nin de pakete alındığını ifade etti.



11 YILDIR GÖZLER ÜZERİNDE



SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetlerinin 100'üncü yıl dönümü kapsamında 2011'de kuruldu. Tek kişilik F-16 savaş uçağıyla gösteri uçuşları yapan SOLOTÜRK için özel tasarımlar yapıldı. SOLOTÜRK logosunda, tarih boyunca Türk milleti ve Türk Hava Kuvvetlerinin sembolü olan kartalın yeniden yapılandırılmış hali yer aldı.



Gösteri uçuşlarını izleyenlerin görebilmeleri için SOLOTÜRK uçağının alt kısmında ay-yıldıza yer verildi. Uçağın üst kısmına ise Türkiye ve Türk Hava Kuvvetlerinin 21'inci yüzyılın yıldızı olma idealini simgeleyen gümüş renkli yıldız yerleştirildi.



Uçağın kanadı üzerindeki mat siyah renk üzerine parlak siyah renkte yerleştirilmiş kartal ise havacıların özgür ruhunu ve kararlılığını anlatıyor.



Uçağın burun kısmına doğru uzanan siyah ve gri çapraz çizgiler, havacıların hızlı düşünme ve karar verme, sürekli ilerleme ve sınır tanımama gibi niteliklerini betimliyor.



219 GÖSTERİ UÇUŞU



Kurulduğu ilk yıl dünyanın en prestijli hava gösterisi İngiltere Fairford'da 29 ülke arasından en iyi gösteri uçuşu ödülünü alan SOLOTÜRK, 2017'de Slovakya'da en iyi gösteri uçuşu ödülüne, 2018'de dünyanın en prestijli hava şovu olarak gösterilen İngiltere RIAT'da yine "En İyi Solo Jet Gösteri Ödülü"nü almaya hak kazandı.