Artvin'in Murgul ilçesinde balon, 4 yaşındaki Yağız Şeyhoğlu'nun oynadığı sırada elinde patladı. Bir parça, çocuğun soluk borusuna kaçtı.
Nefes almakta güçlük çeken çocuk Murgul Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada çocuğun boğazına takılan parça çıkarıldı.
Durumu kritik olan çocuk, daha sonra Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Soluk borusuna balon parçası kaçan çocuk kurtarılamadı
NTV HaberTürkiye
Artvin'de 4 yaşındaki Yağız, patlayan balon parçasının soluk borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti.
Artvin'in Murgul ilçesinde balon, 4 yaşındaki Yağız Şeyhoğlu'nun oynadığı sırada elinde patladı. Bir parça, çocuğun soluk borusuna kaçtı.