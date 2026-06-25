Soluk borusuna mama kaçan bebek kurtarılamadı
25.06.2026 06:35
Anadolu Ajansı
Eskişehir'de soluk borusuna mama kaçtığı iddia edilen 2 buçuk yaşındaki S.K.G. yaşamını yitirdi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ikamet eden ailenin 2 buçuk yaşındaki S.K.G, soluk borusuna mama kaçtığı iddiasıyla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süre nefessiz kaldığı belirlenen çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 buçuk yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri ailenin evinde de inceleme yaptı.