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Soluk borusuna mama kaçan bebek kurtarılamadı

25.06.2026 06:35

Soluk borusuna mama kaçan bebek kurtarılamadı
Anadolu Ajansı
AA
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Eskişehir'de soluk borusuna mama kaçtığı iddia edilen 2 buçuk yaşındaki S.K.G. yaşamını yitirdi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ikamet eden ailenin 2 buçuk yaşındaki S.K.G, soluk borusuna mama kaçtığı iddiasıyla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Bir süre nefessiz kaldığı belirlenen çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 buçuk yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri ailenin evinde de inceleme yaptı.

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