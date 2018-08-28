Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde soluk borusuna yiyecek kaçan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Harun Reşit Köşker (18), 25 Ağustos'ta Körkün Mahallesi'ndeki evinde akşam yemeği yediği sırada fenalaştı.
Yakınları tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Köşker'in soluk borusuna yiyecek kaçtığı belirlendi.
Yoğun bakıma alınan Köşker, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Köşker'in cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Soluk borusuna yiyecek kaçan genç öldü
Anadolu AjansıTürkiye
Gaziantep'te soluk borusuna yiyecek kaçan genç, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde soluk borusuna yiyecek kaçan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.