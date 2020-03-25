Solunum cihazı ve maskede gümrük vergisi kaldırıldı

Corona virüsle mücadelede en çok ihtiyaç duyulan ürünlerin başında gelen solunum cihazı ve tek kullanımlık maskelerde gümrük vergisi kaldırıldı.

Anadolu Ajansı 25.03.2020 - 09:21

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Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan solunum cihazı ve tek kullanımınlık tıbbi maske ilave gümrük vergisi uygulamasından çıkartıldı.

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları" sınıflandırması kapsamındaki ventilatör, oksijen konsantratörü ve benzeri solunum cihazlarının ithalatında yüzde 13 ilave gümrük vergisi uygulaması sonlandırıldı.

Yüzde 20 ilave gümrük vergisine tabi "diğer hazır eşya" sınıflandırmasında tek kullanımlık tıbbi maskeler de hariç tutulacak. 

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