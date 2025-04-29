Soma davasında 10 kamu görevlisine beraat
Soma'da 301 madencinin can verdiği maden faciasına ilişkin davada 28 kamu görevlisinden 10'u beraat etti, 18'ine ise 5 ay ila 6 ay 7 gün arasında hapis cezası verildi.
Soma'da 11 yıl önce yaşanan maden faciasına ilişkin davada 10 kamu görevlisi beraat etti.
Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar, Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.
Madenci aileleri ve avukatları bir önceki duruşmada sunulan mütalaaya karşı beyanda bulundu. Mütalaayı kabul etmeyen ailelerin avukatları, cezalandırılmanın görevi kötüye kullanma suçundan değil taksirle öldürme ve yaralamadan uygulanması gerektiğini savundu.
GÖREVSİZLİK KARARI TALEP EDİLDİ
Sanıkların duruşmaya SEGBİS ile bağlanmasını eleştiren ailelerin avukatları, yargılamanın yüz yüze yapılması gerektiğini ifade etti, mahkemenin görevsizlik kararı vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine sevk edilmesi taleplerini tekrarladı.
Verilen aranın ardından savunmalarını yapan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini değil ise zaman aşımı şartlarının oluştuğunu belirtip, davada düşme kararı verilmesini talep etti.
MADENCİ AİLELERİNDEN SAVUNMAYA TEPKİ
Madenci aileler ve avukatları, kazanın yaşandığı ocakta denetim yaptığı için yargılanan sanıklardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişi ve Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel'in savunmasına tepki gösterdi.
10 SANIK HAKKINDA BERAAT KARARI
Savunmaların ardından hakim, aralarında Ayhan Yüksel'in de bulunduğu 10 sanığın suçlamalardan beraat etmesine, 18 sanığa ise görevi kötüye kullanma suçundan 5 ay ila 6 ay 7 gün arasında hapis ceza verilmesine hükmetti.
ACILI AİLELER TEPKİLİ
Karar sonrası açıklama yapan madenci ailelerinin avukatlarından Murat Kemal Gündüz, hakimin mütalaaya uyarak cezalar verdiğini belirterek, "Toplam 28 sanıktan 10'u hakkında beraat kararı verdi. Gerekçesini şu anda bilemiyoruz. Daha sonra açıklamalar görünecektir. 18 sanık hakkında ise 5 ay ila 6 ay 7 gün arasında değişen mahkumiyet kararı verildi." dedi.
Duruşmayı takip eden CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da sanıkların en alt düzeyde cezalandırılarak adeta ödüllendirildiğini söyledi.
Kazada şehit olan madenci Uğur Çolak'ın annesi Gülsüm Çolak ise 11 yıldır adalet mücadelesi verdiklerini kaydetti.
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