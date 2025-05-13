Soma maden faciasının 11. yılında hayatını kaybedenler anıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde 11 yıl önce meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçi anıldı.

Soma maden faciasının 11. yılında hayatını kaybedenler anıldı

Manisa'nın ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve "Cumhuriyet tarihinin en büyük maden kazası" olarak kayıtlara geçen faciada yakınlarını kaybedenler, Soma Madenci Şehitliği'ne gelerek, kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Acıları hala taze olan aileler dua ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

KABİRLERE KARANFİL BIRAKILDI

Çeşitli sendikalardan temsilciler de şehitliği ziyaret etti, kabirlere karanfil bıraktı.

Soma maden faciasının 11. yılında hayatını kaybedenler anıldı - 1 Soma'daki maden faciasında hayatını kaybedenler anıldı

Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Ali Çakır, gazetecilere, aradan 11 yıl geçmesine rağmen acıyı ilk gün gibi hissetmeye devam ettiklerini söyledi.

Böyle acıların bir daha yaşanmaması için sorumlu olan herkesi insan odaklı düşünmeye ve davranmaya davet ettiklerini kaydeden Çakır, bu konuda yapılması gerekenleri hatırlatmaya devam edeceklerini ifade etti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...