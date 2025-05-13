Soma maden faciasının 11. yılında hayatını kaybedenler anıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve "Cumhuriyet tarihinin en büyük maden kazası" olarak kayıtlara geçen faciada yakınlarını kaybedenler, Soma Madenci Şehitliği'ne gelerek, kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Ali Çakır, gazetecilere, aradan 11 yıl geçmesine rağmen acıyı ilk gün gibi hissetmeye devam ettiklerini söyledi.

Böyle acıların bir daha yaşanmaması için sorumlu olan herkesi insan odaklı düşünmeye ve davranmaya davet ettiklerini kaydeden Çakır, bu konuda yapılması gerekenleri hatırlatmaya devam edeceklerini ifade etti.