Soma maden faciasının 11. yılında hayatını kaybedenler anıldı
Manisa'nın Soma ilçesinde 11 yıl önce meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçi anıldı.
Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve "Cumhuriyet tarihinin en büyük maden kazası" olarak kayıtlara geçen faciada yakınlarını kaybedenler, Soma Madenci Şehitliği'ne gelerek, kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okudu.
Acıları hala taze olan aileler dua ederken gözyaşlarına hakim olamadı.
KABİRLERE KARANFİL BIRAKILDI
Çeşitli sendikalardan temsilciler de şehitliği ziyaret etti, kabirlere karanfil bıraktı.
Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Ali Çakır, gazetecilere, aradan 11 yıl geçmesine rağmen acıyı ilk gün gibi hissetmeye devam ettiklerini söyledi.
Böyle acıların bir daha yaşanmaması için sorumlu olan herkesi insan odaklı düşünmeye ve davranmaya davet ettiklerini kaydeden Çakır, bu konuda yapılması gerekenleri hatırlatmaya devam edeceklerini ifade etti.
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