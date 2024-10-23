Soma'da maden ocağında göçük: 1 işçi öldü

Olay, dün saat 04.30 sıralarında Soma ilçesi Eynez Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında meydana geldi. Ocağın P2 panosu 260’ıncı metrede tahkimat değişimi tarama sırasında çökme oldu.



Göçükte Adem Balta ve A.O.K. (26) yaralandı. Yaralılar, Soma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Adem Balta, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. A.O.K. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.