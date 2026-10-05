Soma'da maden ocağındaki göçükle ilgili 9 zanlı adliyeye sevk edildi

EKİPLER ZAMANLA YARIŞMIŞTI

Olay Soma 'da özel bir maden ocağında meydana geldi. Madende 7 işçi göçük altında kaldı. Ekipler, madencileri kurtarmak için zamanla yarıştı.

756 personel ve 76 araç görev aldığı çalışmalarda AFAD'ın toprak altı görüntüleme ve enkaz altı görüntüleme cihazları da kullanıldı.

İşçiler Halit Ersay, Kerim Ören, Ramazan İnce, Ömer Karakaya ve İsa Olcay'ın cansız bedeni bulundu.

37 yaşındaki Halit Ersay Denizliliydi. Evli ve 3 çocuk babasıydı.