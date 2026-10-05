Soma'da maden ocağındaki göçükle ilgili 9 zanlı adliyeye sevk edildi
05.10.2026 11:27
Son Güncelleme: 05.10.2026 11:43
Soma'da özel bir işletmeye ait madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmişti.
Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait maden ocağındaki göçükte 5 kişinin yaşamını yitirmesine yönelik soruşturmada gözaltındaki 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde 5 işçinin yaşamını yitirdiği göçüğe ilişkin soruşturmada gözaltına alınan, ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı, Soma Adliyesine sevk edildi.
Ekipler madende mahsur kalanları kurtarmak için zamanla yarışmışlardı.
5 İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında 1 Ekim'de göçük meydana geldi. Kazada 7 işçiden 5'i hayatını kaybetti, 2'si yaralı kurtarıldı.
Göçük sonrası başlatılan soruşturmada, şirket yöneticileri dahil 9 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler arasında, maden şirketinin genel müdürü, üretim müdürü, 2 mühendis ve vardiya amiri de bulunuyor.
Yakınlarından haber almak için bekleyen vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadıkları görülmüştü.
EKİPLER ZAMANLA YARIŞMIŞTI
Olay Soma'da özel bir maden ocağında meydana geldi. Madende 7 işçi göçük altında kaldı. Ekipler, madencileri kurtarmak için zamanla yarıştı.
756 personel ve 76 araç görev aldığı çalışmalarda AFAD'ın toprak altı görüntüleme ve enkaz altı görüntüleme cihazları da kullanıldı.
İşçiler Halit Ersay, Kerim Ören, Ramazan İnce, Ömer Karakaya ve İsa Olcay'ın cansız bedeni bulundu.
37 yaşındaki Halit Ersay Denizliliydi. Evli ve 3 çocuk babasıydı.
Maden işletmesinde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçilerden Ömer Karakaya'ın cenazesi Kırkağaç ilçesinde toprağa verilmişti.
EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORDU
Ramazan İnce ve Kerim Ören ise 26 yaşındaydı. İnce, evlilik hazırlığı yapıyordu, Ören ise 2 çocuk babasıydı.
49 yaşındaki Ömer Karakaya, çalışmak için İzmir'den Soma'ya gitmişti. İsa Olcay ise 20 yıllık madenciydi. Aslında emekliydi, 5 yıl sonra yeniden çalışmaya başlamıştı.
Yaralı kurtarılan işçiler Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen’in ise sağlık durumu iyi…