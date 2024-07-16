Soma'da orman yangını: 2 mahalle boşaltıldı

Manisa'nın Soma ilçesindeki ormanda çıkan yangına, 2'nci gününde de havadan ve karadan müdahale sürüyor. Jandarma ekipleri, 2 mahallede 240 haneyi tahliye ederek girişleri yasakladı.

Soma'da orman yangını: 2 mahalle boşaltıldı

Soma ilçesi Deniş Mahallesi'ndeki ormanda, dün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangın, engebeli arazi koşulları ve rüzgarın da etkisiyle Tekeli Işıklar Mahallesi'nin üst bölümüne, ardından Bayat Mahallesi'ne sıçradı.

Soma'da orman yangını: 2 mahalle boşaltıldı - 1

240 HANE TAHLİYE EDİLDİ

Jandarma ekipleri, 2 mahallede 240 haneyi tahliye ederek girişleri yasakladı.

Ayrıca bölgede elektrikler kesildi.

EKİPLERİN SAYISI ARTIRILDI

Uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale edilen yangına takviye yapıldı. İlerleyen saatlerde uçak sayısı 6'ya helikopter sayısı 12'ye, arazöz sayısı 65'e çıkarıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı ekiplerin de destek verdiği yangında, 122 kara aracı ile 334 personel müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla bölgeye gece görüşlü helikopter sevk edildi.

Yangında Tekeli Işıklar Mahallesi'nin üst bölgesindeki zeytinlikte bulunan ve Aydın Aydınlık'a ait 70 kovan zarar gördü. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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