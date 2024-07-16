Soma'da orman yangını kısmen kontrol altında

Yangın, engebeli arazi koşulları ve rüzgarın da etkisiyle Tekeli Işıklar Mahallesi'nin üst bölümüne, ardından Bayat Mahallesi'ne sıçradı.

240 HANE TAHLİYE EDİLDİ

Jandarma ekipleri, 2 mahallede 240 haneyi tahliye ederek girişleri yasakladı.

Ayrıca bölgede elektrikler kesildi.

EKİPLERİN SAYISI ARTIRILDI

Uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale edilen yangına takviye yapıldı. İlerleyen saatlerde uçak sayısı 6'ya helikopter sayısı 12'ye, arazöz sayısı 65'e çıkarıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı ekiplerin de destek verdiği yangında, 122 kara aracı ile 334 personel müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla bölgeye gece görüşlü helikopter sevk edildi.

Yangında Tekeli Işıklar Mahallesi'nin üst bölgesindeki zeytinlikte bulunan ve Aydın Aydınlık'a ait 70 kovan zarar gördü.



VALİ: KISMEN KONTROL ALTINDA

Manisa Valisi Ever Ünlü, yangının kısmen kontrol altına alındığını bildirdi. Ünlü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Soma İlçesi Deniş Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını saat 11.00 itibariyle kısmen kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları başlatılmıştır. Yangını söndürmek için canla başla çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."