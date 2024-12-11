Somali ile Etiyopya uzlaştı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir başlangıcın ilk adımını attık

Etiyopya ile Somali arasında yaşanan siyasi kriz Ankara'da Türkiye'nin arabulucuğuyla sona erdi. Afrika boynuzunda yer alan iki ülke arasındaki krizin çözümü için Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devreye girdi.



8 ay önce başlatılan çalışmalar kapsamında Türkiye'nin arabulucuğunda iki ülke arasında çok sayıda görüşme gerçekleştirildi. Çalışmaların olgunlaşması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i Ankara'ya davet etti.

ERDOĞAN, İKİ LİDERLE DE AYRI AYRI GÖRÜŞTÜ



Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de önce her iki liderler ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi. Ardından ise heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat katıldığı 8 saatlik görüşmelerin ardından iki ülke arasında anlaşma sağlandı. Türkiye'nin arabuluculuğunda iki ülke arasında Ankara Bildirisi imzalandı.



Bildiride Somali ve Etiyopya Liderleri birbirlerinin egemenlik bağımsızlık ve toprak bütünlüklerini tanıyacaklarını teyit etti.



"SOMALİLAND" KRİZİ NEDİR?



Somali ile Etiyopya arasındaki kriz, Etiyopya’nın Somaliland bölgesiyle denize ulaşım için imzaladığı anlaşma ile başlamıştı.



Zira Somali, Yemen Denizi kıyılarında bulunan Somaliland’i kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor.



ERDOĞAN: YENİ BİR BAŞLANGICIN İLK ADIMINI ATTIK



Ankara Bildirisinin imza töreninde konuşan Somali ve Etiyopya liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Somali ile Etiyopya arasında işbirliğine dayalı yeni bir başlangıcın ilk adımını attık" dedi.

