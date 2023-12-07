Somali liderinin oğlu kaza yaptı: Genç kuryenin ölümüne neden olan sürücü serbest

Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Göçer için Maltepe, Gülsuyu Mahallesi'nde bulunan cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Göçer'in cenazesi Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi.



"BENİM OĞLUM CİNAYETE KURBAN GİTTİ"



Cenazede konuşan Yunus Emre Göçerin babası Metin Göçer, "Profesyonel bir motosiklet kullanıcısıydı. Benim oğlum kazaya değil de cinayete kurban gitti. Ben adalet istiyorum. Benim çocuğuma çarpan sürücü kim olursa olsun gerekli cezayı çekmesini istiyorum. Bu olayın örtbas edilmesini istemiyorum. Cumhurbaşkanı da, başbakanda, bakanda olsa gerekli cezayı çekmesini istiyorum. 2 çocuğu ortada kaldı. Bir insanlık dramıdır bu. Benim başıma geldi, düşmanımın başına gelmesin" dedi.



"ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASINI BEKLİYORUZ"



Avukat İlyas Çimen ise, "Görüntülerden tespit ettiğim kadarıyla kusurun yüzde yüz arkadaki araç sürücüsünde olduğunu görüyoruz. Polis tutanağında böyle bir kusur değerlendirmesi yapılmamış. Bundan dolayı şüpheli salıverilmiş. Olay da müvekkilim vefat etmemişti. Vefat ettikten sonra suçun türü taksirli adam yaralamaktan, adam öldürmeye dönüştü.

Şüphelinin tutuklanmasını bekliyoruz. Bizde süreci adliyeden takip ediyoruz. Şikayetlerimizi de ilgili dosyalık savcısına ilettik." diye konuştu.

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud'un polis merkezindeki ifadesinin ardından kaza sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yunus Emre Göçer'in ölüm şekli Adli Tıp Kurumu raporunun ardından netlik kazanacak.

