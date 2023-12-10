Somali liderinin oğlunun karıştığı ölümlü kazaya tepki: "Bu kaza değil cinayet"

"Onun o an gözaltına alınması gerekirdi." diye konuşan Çimen, "Hayati durumu netleşene kadar salıverilmemesi gerekiyordu. İlk tutunaktaki bu yüzde 100'lük hata nedeniyle salıverildi." dedi.



Göçer'in hayati riski bulunduğu ancak buna rağmen herhangi bir adli kontrol tedbiri alınmadığı öğrenildi.



Avukat Çimen'e göre, olayda kaza tutanağını hazırlayan polisler ise kusurlu. Failin kaçma ve delilleri karartma şüphesinden kaynaklı olarak tutuklu olarak sürecin devam etmesi gerektiğini öne süren Çimen, "Ama burada yüzde 100 kusurlu biz addededildiğimiz için karşı tarafın ceza almayacağı bir senaryo ortaya konuyor ve salıveriliyor." diye konuştu.

"TÜM SÜREÇ TİTİZLİLİKLE İŞLENİYOR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da konuya ilişkin açıklama geldi ve "Şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işleniliyor." denildi.