Somali liderinin oğlunun karıştığı ölümlü kazaya tepki: "Bu kaza değil cinayet"

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud’un İstanbul’da karıştığı ölümlü trafik kazasına ilişkin tartışmalar sürüyor.
Kaza 30 Kasım'da İstanbul'da meydana geldi. Somalili sürücünün kullandığı otomobil, Yenikapı'da motosikletli kurye Emre Göçer'e çarptı. Ağır yaralanan Göçer 6 gün sonra yaşamını yitirdi.
Somali liderinin oğlu ise karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Hakkında yakalama kararı çıkarıldı ancak Muhammed Hasan Şeyh Mahmud çoktan Türkiye'yi terk etmişti.
"KAZA DEĞİL CİNAYET"
38 yaşında hayatını kaybeden motokuryenin avukatı Iyaz Çimen duruma tepki gösterdi.
Iraz, "Sürücü yüzde 100 kusurlu bulunurken nasıl serbest bırakıldı. Bu kaza değil cinayet." dedi.
"Onun o an gözaltına alınması gerekirdi." diye konuşan Çimen, "Hayati durumu netleşene kadar salıverilmemesi gerekiyordu. İlk tutunaktaki bu yüzde 100'lük hata nedeniyle salıverildi." dedi.
Göçer'in hayati riski bulunduğu ancak buna rağmen herhangi bir adli kontrol tedbiri alınmadığı öğrenildi.
Avukat Çimen'e göre, olayda kaza tutanağını hazırlayan polisler ise kusurlu. Failin kaçma ve delilleri karartma şüphesinden kaynaklı olarak tutuklu olarak sürecin devam etmesi gerektiğini öne süren Çimen, "Ama burada yüzde 100 kusurlu biz addededildiğimiz için karşı tarafın ceza almayacağı bir senaryo ortaya konuyor ve salıveriliyor." diye konuştu.
"TÜM SÜREÇ TİTİZLİLİKLE İŞLENİYOR"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da konuya ilişkin açıklama geldi ve "Şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işleniliyor." denildi.
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