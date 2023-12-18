Somali liderinin oğlunun karıştığı trafik kazasında beklenen Adli Tıp raporu çıktı: “Mohamud asli kusurlu”

Somali liderinin oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un İstanbul’da karıştığı ölümlü kazaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Kazaya ilişkin soruşturmada kritik önem taşıyan Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporu tamamlandı
Rapora göre, araç sürücüsü Mahmud’un sağ şeride yönelerek manevra yaptığında, önünde sağdan ikinci şeritte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Göçer’in de hızını azaltarak sağ şeride doğru yöneldiği anlatıldı.
Otomobil sürücüsü Mahmud’un bunu dikkate almadığı, frene basmadığı ve takip mesafesini korumadığına yer verilen raporda, tüm bu nedenlerle araç sürücüsünün asli kusurlu olduğu kaydedildi.
Raporda, motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer’in ise sağa şerit değiştirirken arkasından gelen aracın seyir durumuna ilişkin yeterli ayna kontrollerini yapmadığı belirtilerek, aracın da kendisi gibi şerit değiştirme durumunu dikkate almayıp 80 kilometre azami hız limiti olan yolda duracak hıza düşüren Göçer’in, bulunduğu sağ şerit içinde sağa manevra yaparak kazaya etki etmesi nedeniyle tali kusurlu bulunduğu ifade edildi.
ÇELİŞKİLERİ GİDERECEK RAPOR
Somali liderinin oğlu, kazanın ardından hazırlanan ilk rapor gerekçe gösterilerek serbest bırakılmıştı.
Sonrasında ortaya çıkan yeni görüntüler üzerine alınan ikinci raporda ise Somali liderinin oğlu kusurlu bulunmuştu.
İkinci raporun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Mohamud’un yurt dışına çıktığı belirlenmişti.
İki rapor arasındaki çelişkileri gidermek için Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanacak rapor bekleniyordu.
“OĞLUM KAÇMADI”
Somali lideri Hasan Şeyh Mahmut, oğlunun karıştığı kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Oğlum kaçmadı ve avukat tuttu, iş için ülke dışına çıktı.” demişti. Mahmut, oğluna Türkiye’ye dönme tavsiyesinde bulunduğunu da söylemişti.
NE OLMUŞTU?
Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer, İstanbul’da Somali Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Muhammed’in kullandığı aracın çarpmasından altı gün sonra, 6 Aralık’ta yaşamını yitirmişti.
Kazadan sonra serbest bırakılan, Şeyh Muhammed, hakkında yurt dışı yasağı çıkarılmasından önce Türkiye’den ayrılmıştı.
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