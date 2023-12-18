Somali liderinin oğlunun karıştığı trafik kazasında beklenen Adli Tıp raporu çıktı: “Mohamud asli kusurlu”

Somali liderinin oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un İstanbul’da karıştığı ölümlü kazaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.



Kazaya ilişkin soruşturmada kritik önem taşıyan Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporu tamamlandı

Rapora göre, araç sürücüsü Mahmud’un sağ şeride yönelerek manevra yaptığında, önünde sağdan ikinci şeritte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Göçer’in de hızını azaltarak sağ şeride doğru yöneldiği anlatıldı.



Otomobil sürücüsü Mahmud’un bunu dikkate almadığı, frene basmadığı ve takip mesafesini korumadığına yer verilen raporda, tüm bu nedenlerle araç sürücüsünün asli kusurlu olduğu kaydedildi.



Raporda, motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer’in ise sağa şerit değiştirirken arkasından gelen aracın seyir durumuna ilişkin yeterli ayna kontrollerini yapmadığı belirtilerek, aracın da kendisi gibi şerit değiştirme durumunu dikkate almayıp 80 kilometre azami hız limiti olan yolda duracak hıza düşüren Göçer’in, bulunduğu sağ şerit içinde sağa manevra yaparak kazaya etki etmesi nedeniyle tali kusurlu bulunduğu ifade edildi.