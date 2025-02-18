Somali ve Etiyopya arasında müzakerelerin ilk turu Ankara'da gerçekleşti

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Bildirisi kapsamında teknik müzakerelerin ilki Ankara'da yapıldı.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, müzakerelere katılmak üzere Ankara’da bulunan Etiyopya ve Somali dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı görüştü.



Fidan, buradaki konuşmasında, bölgesel sahiplenme ve işbirliğinin aşırı kutuplaşmış olan dünyada hayati önem taşıdığını, bu çerçevede teknik müzakerelerin nihai başarısının her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı.



Bunun, Afrika Boynuzu'nun geleceğini yeniden şekillendirmek ve zorlukları fırsatlara dönüştürmek için tarihi bir fırsat teşkil ettiğinin altını çizen Fidan, Afrika Boynuzu’nun istikrarlı ve müreffeh hale dönüşmesinin bir zorunluluk olduğunu ve bu süreçte atılacak adımların başka ülkelere de örnek teşkil edeceğini bildirdi.



Fidan, sürecin, tüm kıta için siyasi bir vizyon teşkil ettiğini, geçtiği güzergahların çok ötesine refah ve istikrar getirmeyi vadettiğini ve Kalkınma Yolu projesine benzer kapsamlı bir stratejik girişim olduğunu aktararak, Türkiye'nin bu süreci aktif bir şekilde kolaylaştırmaya, desteklemeye ve ileriye dönük olarak uygulanmasında rol oynamaya hazır olduğunu ifade etti.

Teknik müzakerelerde, Türkiye’nin bağlantısallık projelerindeki rolü ve Orta Koridor başta olmak üzere Bakü-Tiflis-Kars ve Kalkınma Yolu projelerinden örnekler sunuldu ve gümrük mevzuatları, liman projeleri ile ulaşım koridorlarının kalkınmaya olumlu etkileri ve bu konulardaki uluslararası standartlar hakkında görüş alışverişi yapıldı.



Olumlu bir atmosferde gerçekleştirilen ilk tur teknik müzakerede, Ankara Bildirisi’ndeki vizyonun hayata geçirilmesi ve iki ülkenin ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine dair somut hususlar, taraflar arasında akdedilebilecek bir çerçevenin olası unsurları ve atılacak müteakip adımlar hakkında kapsamlı görüşmeler yapıldı.



Türkiye, Ankara Bildirisi’yle kabul edilen ilkeler zemininde başlattığı bu süreci, Etiyopya ile Somali arasındaki işbirliğinin ötesinde, bölgesel bir kalkınma projesinin temeli olarak görüyor.



Bu çerçevede üç ülke tarafından, ilk tur teknik müzakerelerin sonunda bir ortak açıklama kabul edildi. Taraflar, ikinci tur teknik müzakerelerin yine Türkiye’nin kolaylaştırıcılığında mart ayında düzenlenmesi konusunda mutabık kaldı.